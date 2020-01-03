Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы

Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, который

создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: «Иисус

Христос – суперзвезда», «Призрак Оперы», «Кошки», «Эвита» и другие, опубликовал

мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место для

принцессы Дианы.

Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством.

Она состоялась после просмотра мюзикла «Кошки».

Тогда Леди Ди и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору

свое восхищение постановкой.

В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров.

Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, он

так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.

Ответить на удивление принца решила Диана. «Они это делают

примерно вот так…» – сказала она мужу и внезапно села на шпагат.

«Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских

особ», – вспомнил Эндрю Ллойд Уэббер.

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Публикация от ⅅⅈᗅℕᗅ ℚႮℰℰℕ ⌾ℱ ℍℰᗅℛᝨՏ �� (@loveforprincessdiana) 29 Дек 2019 в 3:39 PST

Добавим, что принцесса Диана была ярой поклонницей композитора.

Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо Ее

величество выделяла мюзикл «Призрак оперы». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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