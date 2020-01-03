Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы

Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, который
создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: «Иисус
Христос – суперзвезда», «Призрак Оперы», «Кошки», «Эвита» и другие, опубликовал
мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место для
принцессы Дианы.
Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством.
Она состоялась после просмотра мюзикла «Кошки».
Тогда Леди Ди и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору
свое восхищение постановкой.
В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров.
Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, он
так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.
Ответить на удивление принца решила Диана. «Они это делают
примерно вот так…» – сказала она мужу и внезапно села на шпагат.
«Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских
особ», – вспомнил Эндрю Ллойд Уэббер.
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Добавим, что принцесса Диана была ярой поклонницей композитора.
Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо Ее
величество выделяла мюзикл «Призрак оперы». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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