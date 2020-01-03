Самой безопасной авиакомпанией в прошлом году стала австралийская Qantas Airways

03.01.2020, 15:57, Новости дня

Самым безопасным авиаперевозчиком 2019 года стала крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways. Рейтинг был опубликован исследующим безопасность и качество работы представителей авиаотрасли порталом AirlineRatings.

При составлении рейтинга учитывались результаты проверок авиакомпаний государственными органами и отраслевыми организациями, а также статистика аварий и возраст парка самолетов.

В пятерку лидеров прошлого года также вошли новозеландская Air New Zealand, тайваньская EVA Air и национальные авиаперевозчики ОАЭ и Катара Etihad Airways и Qatar Airways.

 



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