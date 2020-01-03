Журналист Яковина об убийстве Сулеймани: Сильнее всех от этого замеса выигрывает Путин

Больше всего от убийства командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани выиграет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский журналист Иван Яковина.

«Думаю, теперь нам [государственного секретаря Майка] Помпео придется подождать – у него миллион других дел сейчас будет. Убийство Сулеймани – подарок [президента США Дональда] Трампа [экс-советнику президента США по нацбезопасности Джону] Болтону. Теперь тот точно будет молчать», – отметил Яковина.

По его словам, если после этого убийства начнется «прямо серьезная заваруха», демократам в Конгрессе США будет сложно нападать на Трампа по патриотическим соображениям.

«С другой стороны, если посыпется экономика, то и нападать не надо будет – недовольных и так навалом появится. Кстати, сильнее всех от этого замеса Путин выигрывает. На нефтяных ценах хорошо заработает», – добавил Яковина.

Думаю, теперь нам Помпео придётся подождать — у него миллион других дел сейчас будет.Убийство Сулеймани — подарок… Posted by Yakovina Ivan on Reede, 3. jaanuar 2020

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Стороны высказали озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, сообщили в Кремле. «С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема […]