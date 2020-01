Болтон об убийстве Сулеймани: Надеюсь, это первый шаг к смене режима в Тегеране

Смерть в ночь на 3 декабря в Багдаде командующего иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани может стать началом смены власти в Иране.

Такое мнение выразил в Twitter бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Поздравляем всех, кто участвовал в ликвидации Касема Сулеймани. …Это был решительный удар по враждебной деятельности Ирана по всему миру. Надеюсь, что это первый шаг к смене режима в Тегеране», – написал он.

Congratulations to all involved in eliminating Qassem Soleimani. Long in the making, this was a decisive blow against Iran’s malign Quds Force activities worldwide. Hope this is the first step to regime change in Tehran.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 3, 2020

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис, а также еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Посольство США в Ираке рекомендовало американцам улететь из страны, а если такой возможности нет, перебраться в соседние государства наземным путем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Стороны высказали озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, сообщили в Кремле. «С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема […]