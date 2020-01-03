Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому. Об этом рассказал блогер HipHopGamer, репутация которого говорит о том, что информация достоверна.

Приставка будет поддерживать все игры, которые были выпущены для предыдущих версий игровой приставки. Помимо отличной обратной совместимости компания Sony работает над созданием специального движка remake engine, который и будет обеспечивать поддержку старых игр. Устройство совместит возможность развлечься любимыми гейм-проектами и применение потенциала новых разработок. То есть пользователи смогут увидеть старые программы в новом варианте. Картинка будет выводиться на экран телевизора с разрешением 4К. Так что старые игры обретут совершенно новые краски.

Компания пока не подтверждает эту информацию, но HipHopGamer зарекомендовал себя хорошо. Его прогнозы всегда сбываются. Более подробную информацию о PlayStation 5 расскажут на выставке CES 2020, которая пройдет 7 января. Устройство будет доступно для заказа уже в марте.

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