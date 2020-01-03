Один из пользователей представил концепт дизайна, объединяющий черты KDE и Windows 10X

Пользователь MrZombieKiller представил концепт дизайна, объединяющий черты KDE и Windows 10X. Это решение, по мнению других юзеров, получилось очень удобным, они выразили надежду на то, что компания Microsoft примет во внимание мнение клиентов.

На данный момент разработчики из Редмонда работают над новым релизом Windows 10, пользователи строят предположения, что может из этого получиться. Они объединяют лучшие решения различных производителей и демонстрируют свои идеи единомышленникам. Недавно Камер Каан Авдан предложил концепт интерфейса, в котором можно встретить детали из «десятки» и macOS. Пользователь MrZombieKiller соединил в своем проекте KDE и раннюю версию Windows 10X. Многим сразу приглянулся дизайн этого решения. Энтузиаст переработал меню «Пуск», Центр действий и некоторые другие элементы. Вернулся в этом варианте ползунок управления яркостью. MrZombieKiller представил вниманию других пользователей светлый и темный варианты оформления. Некоторые посоветовали проработать дизайн ползунков, так как в данном варианте и легко перепутать. Изображение работы можно найти в Сети.

Отмечается, что работы над Windows 10 20H1 практически завершены, поэтому ожидать нововведений дизайна не стоит. Возможно, они появятся в более поздних версиях.

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