Стали известны основные изменения ЕГЭ-2020 в России

В РФ в ЕГЭ-2020 внесены некоторые изменения, касающиеся физики, обществознания и китайского языка. Во время тестирования запустят нейронную сеть, призванную выявлять у школьников запрещенные материалы.

Данная система, направленная на обнаружение недобросовестных учеников, включает две «умные видеокамеры». Устройства обучены замечать «подозрительное» поведение выпускников во время ЕГЭ и передавать сигналы преподавателю. Кроме того, изменения коснуться тестирования по китайскому языку, где уменьшиться число заданий в «Аудировании», но ученикам, чтобы заработать восемь баллов, необходимо составить письмо. В вопросах по физике станет больше правильных ответов, а в обществоведении появятся более подробные формулировки задач, и изменится распределение баллов.

Напомним, результаты ЕГЭ, который сдают выпускники общеобразовательных заведений, учитываются в аттестат и имеют большое значение при поступлении в вузы. Согласно плану Минобрнауки России, в 2020-м тестирование знаний школьников пройдет с 25 мая по 16 июня.

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