Минобороны объяснило последствия убийства Сулеймани

03.01.2020, 15:44, Новости дня

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде приведет к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке, а также негативно повлияет на систему международной безопасности в целом, заявили в Минобороны России.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности», – передает ТАСС заявление Минобороны.

Ведомство подчеркнуло также заслуги погибшего генерала в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

«Под прямым руководством К. Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта" — прежнее название ИГ) и «Аль-Каида» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы», – заявили в Минобороны.

Ранее в пятницу стало известно о гибели Сулеймани в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада.

В МИД РФ назвали убийство Сулеймани «авантюрным шагом», Китай и Сирия также осудили действия США, поддержал Вашингтон целиком и полностью пока только Израиль.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала, после чего ВС США привели в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.



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