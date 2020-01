«Только что проснулась от лучшего сна». Актриса сериала «Друзья» Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом

Американская актриса Ноэль Шелдон, исполнившая роль младенца в сериале «Друзья», обнародовала в Instagram селфи.

«Только что проснулась от лучшего сна за все время, счастливого 2020 года! Надеюсь, у всех будет отличный год, полный семьи, друзей и смеха!» – написала она.

Just woke up from the best nap of all time, happy 2020!! (ft. my poorly done photoshop) Hope everyone has an excellent year full of family, friends, and laughter!!

1 Янв 2020

Шелдон исполнила роль младенца в сериале «Друзья» – дочери Росса и Рэйчел. В одной из серий Чендлер и Моника не могут отправиться в романтическое путешествие, поскольку остались посидеть с ребенком друзей, а она никак не просыпается. Они записывают видео для нее, чтобы та посмотрела, когда вырастет.

«Привет! Наступил 2020 год. Возможно, ты еще спишь», – говорит Чендлер.

«Друзья» – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

