Представитель Эстонии в Совбезе ООН заявил, что оккупация Украины – «наиболее болезненный вопрос»

Российская оккупация территории Украины будет находиться в центре внимания Совета Безопасности ООН. Об этом «Укринформу» заявил 2 января Свен Юргенсон – постоянный представитель при ООН Эстонии, которая с 1 января 2020 года представляет в Совбезе Восточную Европу.

«Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самое важное, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это наиболее болезненный вопрос… У нас есть также другие потенциальные конфликты – если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос самый животрепещущий на данный момент», – сказал Юргенсон.

В 2018–2019 годах Восточную Европу в Совете Безопасности ООН представляла Польша, в 2016–2017 годах – Украина.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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