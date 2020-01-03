Наука: Страдаете от камней в почках? Отправляйтесь на американские горки

Камни в почках всегда доставляют пациенту много проблем, однако процесс лечения мочекаменной болезни может быть довольно весёлым. Учёные нашли необычный рецепт: отправиться в парк аттракционов. Нет, это не выдумка и уж точно не издёвка (хотя, и правда, тянет на Шнобеля).

Недавно медики из Университета Мичигана выяснили, что американские горки – довольно эффективный способ буквально избавиться от недуга. Исследование показало высокую успешность необычной методики.

Работу возглавил уролог Дэвид Уортингер (David Wartinger), который вдохновился "теорией американских горок", после того как некоторые пациенты сообщили об успешном избавлении от камней спустя всего несколько часов после того, как они прокатились на аттракционе "Железная дорога великой громовой горы" (Big Thunder Mountain Railroad).

"У меня было несколько пациентов, которые рассказывали мне, что после катания на этом аттракционе камни в почках быстрее "выскакивали". Был даже один пациент, утверждавший, что у него вышли сразу три камня после нескольких раз катания на этой американской горке", — говорит Уортингер.

Учёные оказались верны научным принципам и решили сами проверить необычное предположение: исследователи 20 раз прокатились на аттракционе, прихватив с собой рюкзак с необходимым оборудованием. В нём находилась 3D-модель почки с тремя камнями и мочой внутри. Размер каждого камня составлял примерно четыре миллиметра.

"Экспериментальное исследование показало, что если пациент сидит в последнем вагоне поезда, то вероятность того, что камни выйдут, составляет 64 процента. Для самых бесстрашных, тех, кто сидит в первых рядах, шансы на успех составляют всего 16 процентов", — рассказывает Уортингер.

Эти результаты впоследствии были подкреплены расширенным исследованием, которое Уортингер проводил совместно с коллегой Марком Митчеллом (Mark Mitchell). При катании на аттракционе с разными моделями почек одновременно выяснилось, что вероятность успеха увеличивается до 70 процентов, если человек сидит в конце поезда, а камни расположены в верхней части почек.

Интересно, что когда учёные катались с моделями (нет, не красивыми девушками, а моделями почек) на других американских горках, то результаты были менее впечатляющими. Возможно, они были более быстрыми и менее ухабистыми, чем нужно.

"В целом мы использовали 174 почечных камня различной формы, размера и веса, чтобы проверить эффект каждой модели на американской горке и двух других аттракционах. Сработала только "Железная дорога великой громовой горы". Мы опробовали и другие аттракционы, но успеха не было", — отмечает учёный.

Уортингер не утверждает, что найдено лекарство, которое тут же избавит всех людей от камней в почках, но, по его словам, люди с небольшими почечными камнями и те, кто перенёс литотрипсию (процедуру дробления камней без повреждения кожи), вполне могут попробовать проехать на американских горках для избавления от недуга. И, конечно, никто не призывает отказываться от медицинского лечения в пользу аттракционов. Последние могут стать лишь дополнительное терапией, но не более того.

Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Osteopathic Association.

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