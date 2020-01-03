«А мой муж без выходных работает»: шикующая Собчак довела россиян до бешенства

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Последнее: Белорусские нефтеперерабатывающие заводы Мозырский НПЗ и «Нафтан» снизили загрузку до технологического минимума. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на собеседника в концерне «Белнефтехим». Загрузку снизили с целью не допустить остановку и заморозку производственных мощностей НПЗ. На данный момент проводится работа над заключением январских контрактов с поставщиками из РФ и поиском альтернативных источников, добавили в […]
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