Посольства США и Израиля не стали говорить о мерах безопасности после убийства Сулеймани

03.01.2020, 15:37, Новости дня

Диппредставительства США и Израиля в РФ не стали комментировать вопросы безопасности посольств в связи с убийством американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мы обычно не комментируем вопросы безопасности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы посольства США.

В посольстве Израиля также заявили, что не комментируют этот вопрос.

Напомним, в МИД РФ назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай осудил действия США, а Израиль поблагодарил Вашингтон за убийство Сулеймани.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала, после чего ВС США привели в повышенную боевую готовность.

В демпартии США заявили, что в регионе из-за действий американских военных вспыхнет война.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.



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