Психолог Надежда Ларина рекомендует школьникам на каникулах заниматься спортом и саморазвитием

03.01.2020, 15:30, Разное

Большинство школьников и студентов до середины января находятся на зимних каникулах. Психолог Надежда Ларина дала рекомендации относительно того, чем лучше заняться детям и подросткам в этот период, посоветовав больше времени уделить спорту и саморазвитию.
По словам специалиста, на каникулах у школьников появляется много свободного времени, которое они могут посвятить отдыху и хорошо выспаться. Однако не стоит в этот период полностью исключать умственную и физическую активность, а лучше подумать о смене деятельности. К примеру, на каникулах можно уделить внимание своему хобби, спорту, пообщаться с друзьями, заняться саморазвитием, посетить культурные мероприятия или почитать книги. Надежда Ларина рекомендует подумать о делах, на которые в период учёбы не хватает времени, и «наверстать упущенное».

При этом не следует заниматься тем же спортом или играми на протяжении всего дня. В этом случае после каникул будет более проблематично отказаться от ставших привычными занятий и снова погрузиться в учёбу и выполнение домашних заданий, уверяет психолог.



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