В Москве украденную картину Ивана Айвазовского стоимостью 600 тысяч долларов обнаружили среди мусора

Украденный пейзаж Ивана Айвазовского оцененный в 600 тысяч американских долларов был обнаружен среди мусора. О находке заявил владелец склада старой фабрики печатной продукции в Москве.

Картина Айвазовского «Штиль в гавани» была украдена из дома, принадлежащего коллекционеру, еще в 1994 году. Она оценивается в 600 тысяч долларов США. Преступники проникли в помещение, где находился пейзаж, при помощи снаряжения для альпинистов. Они похитили произведение искусства, предположительно, надеясь продать краденое.

Правоохранители пытались найти картину в течение 25 лет безрезультатно. Все имеющиеся сведения о пропаже опубликовали в Сети. Именно на нее наткнулся предприниматель, который владеет складом на печатной фабрике в Москве. Он обнаружил пейзаж, завернутый в рулон обоев среди кучи другого мусора. Мужчина рассказал о находке правоохранителям и передал произведение искусства хозяину совершенно безвозмездно.

Следователи в настоящий момент не владеют информацией о том, кто похитил картину. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, картина оказалась среди мусора из-за того, что везде появилась информация о возбуждении уголовного производства по факту ее похищения. Продавать предмет искусства с такой репутацией злоумышленники не рискнули.

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