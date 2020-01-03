Психологи советуют пять приемов для избавления от вредных привычек

03.01.2020, 15:30, Разное

Психологи советуют пять приемов для избавления от вредных привычек. Они не только упростят сам процесс, но и сделают его результативным.
Начало нового года часто служит хорошим ориентиром для принятия каких-либо кардинальных перемен в жизни. Но еще в Древнем Риме существовало крылатое выражение, пережившее века, Festina lente— «Спеши медленно». В данном случае совет не торопиться, делая что-либо наспех, может пригодиться. Не стоит резко избавляться от вредной привычки курить или есть жареные блюда. Постепенное сокращение количества поедаемых стейков или выкуренных сигарет не грозит избыточным напряжением нервной системы и повышенной раздражительностью. Такое состояние может привести к отказу от принятого решения и возвращению к прежней модели поведения. Чтобы этого не случилось, стоит найти для себя менее вредную замену опасной привычке и придумать систему поощрения за переносимое неудобство. Возврат к деструктивному поведению чаще всего происходит в стрессовой ситуации, когда человек чем-то расстроен, «выведен из равновесия». Иногда таким спусковым крючком, или «триггером», служит, например, просмотр кинофильма, где герои курят, обедают или употребляют спиртное. Необходимо зафиксировать свои эмоции в этот момент и похвалить себя, если удалось противостоять желанию открыть бар или холодильник.

Новогодние каникулы позволят отдохнуть и расслабиться, предпочтение следует отдавать его активным видам времяпровождения: путешествиям или прогулкам на свежем воздухе. Это же можно порекомендовать и своим друзьям в социальных сетях, что сократит процесс «зависания» в интернете. Известна еще одна уловка — попробовать «обмануть» психику можно кратковременным отказом (с постепенным увеличением продолжительности перерыва) от бессмысленных телефонных звонков или «сражений» в ролевых играх.



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