Мнение: После украинского раскола Варфоломей берется за раскол вселенский

Практически незамеченной оказалась пресс-конференция папского нунция в Российской Федерации архиепископа Челестино Мильоре, прошедшая в РИА «Новости» 9 декабря.

А ведь на ней были объявлены планы по проведению ни много ни мало Вселенского собора с целью объединения римско-католической и православной церквей. Определена и «красивая» дата – 2025 год, 1700-я годовщина Первого Вселенского собора 325 года в Никее. Сегодня – это турецкий город Изник.

«Надеемся, что Вселенский собор состоится, но кто-то должен его созвать. Это должен быть один человек, который его созовёт, – сказал монсеньор. – В будущем мы найдём способ, как созвать Вселенский собор, найдём формулу, как собраться вместе».

О возможности и даже необходимости проведения такого собора неоднократно говорили и патриарх Варфоломей с папой Франциском. Так, перед очередной сентябрьской встречей предстоятелей церквей в Ватикане Константинопольский патриарх в интервью информационному порталу Vatican News отметил существенный прогресс, достигнутый за последние полвека на пути к единству между католиками и православными.

Несколькими годами ранее, также во время их дружеской встречи, на этот раз в Турции, Папа Римский заявил: «Как мы можем достоверно возглашать учение Христа, если между нами существует рознь?»

А Варфоломей подхватил инициативу, отметив: «Мы больше не можем позволить себе роскошь действовать изолированно».

Вспомним, что сопредседатель смешанной комиссии по православно-католическому диалогу со стороны Константинополя архиепископ Иов (Геча) – один из «отцов-основателей» ПЦУ – ещё в 2016 году написал программную статью, в которой заявил, что между римо-католической и православной церквями существует всего лишь «разрыв общения».

Один из отцов-основателей ПЦУ (СЦУ) архиепископ Иов (Геча).

Вполне возможно, что первым этапом станет именно «восстановление» такого общения в плане Евхаристии, то есть совместное совершение Божественной литургии. Ведь особых препятствий к этому, судя по всему, Константинополь не видит.

К тому же Варфоломей всё чаще совершает совместные богослужения с католиками. Так, 12 ноября он не только посетил общину ордена цистерцианцев аббатства Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре, но и принял участие в совместном вечернем богослужении.

При этом патриарх был не один, а в сопровождении афонских насельников: иеромонаха Феофила из монастыря Пантократор и игумена монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия. Сайт аббатства восторженно сообщает о том, что «во время вечерней службы в главном храме монастыря хор шеветонских монахов … исполнял греко-славянские и византийские гимны в полном соответствии друг с другом».





Варфоломей на совместном богослужении с католиками в аббатстве Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре

Таким образом, становится все более очевидной подготовка к новой унии между Ватиканом и Фанаром. При этом слова папы Франциска о том, что «сегодня путь униатства неприемлем» и, более того, «сегодня он недопустим», адресованы украинским грекокатоликам.

Вообще-то проведение Вселенского собора было запланировано после собора Всеправославного, который должен был состояться в еще 2016 году. Вот, что говорил руководитель информационного отдела Константинопольского патриархата о. Досифеос Анагностополос в интервью «Российской газете»:

«Патриарх Константинопольский намеревается призвать всех собравшихся помочь в организации нового, восьмого по счету, Вселенского собора. Есть основания предполагать, что турецкое правительство не будет возражать против подобной инициативы. Но необходимо, чтобы весь христианский мир согласился с этим начинанием и чтобы поместные церкви попросили правительства своих стран поддержать его». И добавил: «Это абсурд, что мы, христиане, не можем договориться между собой, несмотря на многочисленные опасности, грозящие церкви Христовой».

Неизвестно, каким именно образом Фанар собирался протащить решение об объединении с католиками, но Всеправославный собор так и не состоялся, Константинополю пришлось довольствоваться т. н. Критским собором. Как известно, в нём отказался участвовать ряд Поместных церквей, в их числе и РПЦ. Многие эксперты связывают нынешнюю агрессию Фанара против Русской церкви именно с обидой патриарха Варфоломея за события 2016 года и его личной местью за унижение. Но это только часть настоящей причины тех событий, которые мы сегодня наблюдаем.

Совершенно очевидно, что Русская православная церковь никогда не согласится на унию с римо-католиками. Поэтому для получения хоть какого-то результата Фанару необходимо максимально ослабить РПЦ. Вот и происходит церковная агрессия на Украине с созданием раскольничьей ПЦУ.

Ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, вполне может рассматриваться, как некий эксперимент, в котором в роли лабораторных мышей выступают не совсем православные – раскольники ПЦУ и не совсем католики – УГКЦ. Об их объединении постоянно заявляют разные лица, в числе которых не только руководители данных структур, но и чиновники высокого ранга.

Так «исследователи» моделируют процесс создания новой унии на ограниченной территории. Но сама по себе модель идеальна: не имеющие особого веса пэцэушники и чужие для православного большинства жителей Украины униаты на фоне многомиллионной УПЦ МП, которая, очищаясь, только укрепляется, – это ли не олицетворение Фанара с Ватиканом на фоне Поместных православных церквей, не приемлющих тех и других?

Хотя и очевидно стремление Константинополя связать некой круговой порукой греческих патриархов, чтобы не столько разделить ответственность за образование новой церковной структуры на Украине, сколько максимально привлечь их на свою сторону.

Украинские униаты и пэцэушники на пути к объединению

В свете становящейся все более реальной новой унии интересно, как поведут себя те из предстоятелей Поместных церквей, которые признали раскольничью ПЦУ? Склонят головы перед римским папой?

Возможно и такое. Но остальное священноначалие и духовенство вряд ли за ними последует. Уже сегодня существует чёткая оппозиция предстоятелю Элладской церкви архиепископу Иерониму.

Африканские священники, относящиеся к Александрийскому патриархату, также выступили с открытым письмом, в котором заявляют, что «столь ответственное решение было принято без того, чтобы спросить мнение африканских священнослужителей, хотя именно африканцы составляют большинство клириков и прихожан Патриархата Александрии» и заявляют о том, что не согласны с этим решением.

При этом, «как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать своё мнение. Мы сожалеем о неожиданном решении Александрийского Патриарха, и мы хотели бы, чтобы оно было пересмотрено».

Тем временем глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия-24» заявил: вполне возможно, что Русская православная церковь начнёт открывать приходы в Африке, если Александрийский патриархат будет поддерживать украинский раскол. Как известно, в Турции уже отрываются приходы РПЦ. Таким образом, руководство церквей, признавших ПЦУ, вполне может остаться без клириков и прихожан.

Вот и предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом 22 декабря заявил следующее: «Я взял на себя инициативу. Имел общение со всеми предстоятелями. Мы ждём и надеемся, что Константинопольский патриарх поймёт свою ошибку. Другие предстоятели вряд ли признают Епифания. Хотя и имели место попытки нажать на Иерусалимского патриарха, однако он не поддался».

25 декабря стала известна позиция Грузинской православной церкви, которая не намерена признавать ПЦУ – таково решение патриарха Илии, авторитет которого непререкаем. При этом внешнее давление на Грузинскую церковь продолжается.

Священный Синод УПЦ МП в своём заявлении от 6 декабря отмечает: «Стало очевидным, что этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатами, но касается всего мирового Православия – всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой… Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как «первого без равных» в мировом Православии, которого никогда не знала Православная Церковь, и фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Церкви Христовой в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать к сослужению лиц, не имеющих священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией».

На этом фоне все более очевиден несомненный факт, что тот мизер прихожан, которых реально представляет Фанар, явно недостаточен для получения солидных преференций в планируемом новом мировом церковном порядке под эгидой Ватикана. Да и амбициозное стремление Варфоломея войти в историю как «патриарх, восстановивший единство церкви после раскола 1054 года» в реальности грозит обернуться новым и теперь окончательным падением Константинополя.

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ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ ПРИХОЖАНКИ:

Варфоломей перестал скрывать как свой папистский настрой, так и свои намерения подчинить мировое Православие Ватикану. Именно такой шаг необходим глобалистам для создания единой мировой религии, которая станет предтечей прихода в мир антихриста.

Если у Варфоломея и существуют некие иллюзии о том, что он станет во главе чего-то или объединит что-то, то суровая действительность их очень быстро развеет. Он всего лишь орудие для раскола Православия. По окончании миссии орудие выбрасывается за ненадобностью.

Лавры, на которые он, возможно, рассчитывает, получит истинный модератор этого процесса — Госдеп. А Госдепу как проводнику идеологии неоконов, никак не нужно Православие, ни в каком виде. Всё, за что брался в последние десятилетия Госдеп, постигала печальная участь. Он только разрушал, ничего не созидая. Поэтому всякое сотрудничество с Госдепом влечет за собой только один итог — развал и крах тех, кто поддался на его увещевания.

О том, как Госдеп работает над разрушением мирового Православия, и как это связано с пророчествами православных святых, я готовлю отдельный цикл статей.

Боже, милостив буди нам, грешным!

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Источник: Конт

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