Мнение: Игра в поджигателей войны: к убийству американцами иранского генерала

«Залп в Багдаде» — по формальным признакам даже круче, чем хрестоматийный «выстрел в Сараево».

***

И там, и там погибли должностные лица из высших эшелонов власти своих государств — эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд и генерал Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана Сулеймани.

Но в 1914 году был террорист-одиночка, за которым стояла маргинальная подпольная группочка. И заинтересованным лицам потом пришлось их, как сову на глобус, натягивать на повод к Первой Мировой войне.

В 2020 году ничего натягивать не надо: целая мировая сверхдержава радостно похвасталась, что данный акт международного терроризма — это её доблестное свершение.

***

Но есть отличие и в другую сторону.

106 лет назад война созрела, была желанна, и все её поджигатели имели основания считать, что они к войне готовы. Даже будущий главный неудачник, Российская Империя, имела и внятные рациональные мотивы (ну, тогда это казалось неплохой идеей, по крайней мере), и вполне годные аргументы: «русский паровой каток» не без оснований считался одной из самых боеспособных и современных армий Европы.

Так что сараевское убийство действительно стало всего лишь удобным медийным поводом, чтобы начать большую бойню. Которая в августе 1914-го всем представлялась «маленькой победоносной войной». И, главное, ни одна мировая держава не имела интереса эту войну не начинать или хотя бы от неё увернуться.

Сегодня — всё не совсем так.

***

К войне на самом деле не готов никто. Даже её нынешний исступлённый поджигатель — США. Опыт же последних авантюр на Ближнем Востоке показывает, что Америка не готова даже к «маленькой победоносной войне».

Но вот что у Америки до сих пор умело получается — так это шуршать палкой в осином гнезде и провоцировать там хитропереплетённые региональные заварушки. А что они даже не скрывают авторства провокации, — это наследие несгибаемой уверенности в своей однополярной безнаказанности.

Показательно, что в этом энтузиазме Большой войны с объективными и не скрываемыми интересами США совпадают только интересы пресловутого «международного терроризма». И оба этих бенефициара заинтересованы в том, чтобы втянуть в заварушку как можно больше суверенных государств — и американских сателлитов, и непричастных.

Атака на Иран — именно про это.

***

Но однополярность-то кончилась. И, кроме этих двоих не-разлей-вода-подельников, Большая война не нужна никому из мировых центров силы. А больше всего не нужна самым деятельным центрам силы — Китаю и России.

А Москва в этой истории и вовсе не ограничивается оглашением миролюбивой позиции, а без ложной скромности подкрепляет её адекватной дипломатией («Сталинский базар» — это ведь наша фишка) и военной мощью. Русская армия сегодня просто физически уничтожает американских союзников по развязыванию Большой войны.

И, ввиду этой бесхитростной русской эффективности, даже официальные европейские союзники США получают простор для манёвра между вассальными обязательствами и национальными интересами.

Не так-то просто поджигателю войны переть против силы, которая войну не заказывала.

***

В сегодняшней же ситуации с «багдадским залпом» мяч на стороне Ирана. И, думается, с учётом вышеизложенных обстоятельств, следует ожидать от Тегерана «асимметричного ответа». Не переходящего грань, которая отделяет Большую Игру от Большой Войны.

Источник: Конт

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