Украина отреагировала на ситуацию с остановкой поставок нефти из РФ в Белоруссию

Транзит российской нефти в Европу через Украину идет планово, заявили в «Укртранснафте», комментируя прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии.

«Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки», – передает РИА «Новости».

Представитель компании PERN – польского оператора нефтепровода «Дружба» – также сообщил, что Польша получает российскую нефть транзитом через Белоруссию без проблем и по графику.

Нефть, полученную по «Дружбе», PERN загружает на два НПЗ в Польше и два НПЗ в Германии.

Ранее источник в нефтяной отрасли Белоруссии заявил, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ.

При этом 31 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.

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