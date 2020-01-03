Украина отреагировала на ситуацию с остановкой поставок нефти из РФ в Белоруссию

Транзит российской нефти в Европу через Украину идет планово, заявили в «Укртранснафте», комментируя прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии.
«Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки», – передает РИА «Новости».
Представитель компании PERN – польского оператора нефтепровода «Дружба» – также сообщил, что Польша получает российскую нефть транзитом через Белоруссию без проблем и по графику.
Нефть, полученную по «Дружбе», PERN загружает на два НПЗ в Польше и два НПЗ в Германии.
Ранее источник в нефтяной отрасли Белоруссии заявил, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ.
При этом 31 декабря премьер РФ Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов.
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