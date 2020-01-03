Прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки Ляшко с Герусом

Бориспольская гродская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции «Слуга народу» Андреем Герусом. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области.
«По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.
6 ноября Ляшко устроил потасовку с депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь. Лидер Радикальной партии обвинил нардепа от «Слуги народа» в лоббировании интересов российских производителей электроэнергии.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Ляшко сообщил, что ему объявили подозрение по ч. 2 этой статьи – «нанесение легких телесных повреждений».
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар («Европейская солидарность») и Михаила Волынца («Батьківщина»). Сторона обвинения просила для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры Киевской области на решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил Ляшко на поруки.
3 декабря прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве умышленному нанесении народному депутату легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.
На допросе Ляшко отказался давать показания.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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