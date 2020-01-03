Полиция Закарпатья сообщила об избиении двух своих сотрудников, им пришлось стрелять

03.01.2020, 15:18, Новости дня

2 января в Мукачевском районе телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции Закарпатской области.

«Полицейские получили сообщение о краже денег в селе Обава Мукачевского района. 33-летняя заявительница рассказала, что у нее похитили 5 тыс. грн и золотые изделия. Кроме того, гражданка указала на лиц, предположительно, причастных к совершению преступления – ее родственников, с которыми проживает в одном доме. Увидев полицейских, 23-летний родственник заявительницы и его [58-летний] отец начали агрессивно вести себя и наносить правоохранителям телесные повреждения», – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что их сотрудникам пришлось сделать предупредительный выстрел и применить спецсредство «Терен».

«Один из сотрудников полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Другой сотрудник полиции получил травмы ноги и руки… Один из правоохранителей находится в больнице», – отметили в главке.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одном из недавних интервью высказался о воспитании детей. По мнению знаменитости, человек не может полностью посвящаться ребёнку, так как у каждого «фактически нет никого, кроме себя». У Сергея Шнурова двое детей – 27-летняя дочь Серафима от брака с Марией Исмагиловой и 20-летний сын Аполлон, рождённый второй супругой […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика