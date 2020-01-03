Нетаньяху поблагодарил Трампа за убийство Сулеймани

03.01.2020, 15:12, Новости дня

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна полностью поддерживает США в ситуации с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.

«У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак. Президент (США Дональд) Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ заявили, что убийство Сулеймани Пентагоном «чревато тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

Между тем, ВС США привели в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны из-за убийства Сулеймани.



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