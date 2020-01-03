Кравиц впервые показала свои свадебные фото

03.01.2020, 15:06, Новости дня

31-летняя американская актриса Зои Кравиц обнародовала в Instagram подборки черно-белых снимков свадьбы со своим коллегой Карлом Глусманом. 

«29 июня 2019», – раскрыла она дату свадьбы.

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June 29th, 2019.

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 31 Дек 2019 в 4:02 PST

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June 29th, 2019.

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 31 Дек 2019 в 4:10 PST

Издание US Weekly писало, что отношения Кравиц и Глусман узаконили еще в мае 2019 года, а в июне устроили торжество во Франции.

О романе Кравиц и Глусмана стало известно в 2016 году. Помолвка состоялась в 2018-м. Это первый брак для обоих.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 31-летняя американская актриса Зои Кравиц обнародовала в Instagram подборки черно-белых снимков свадьбы со своим коллегой Карлом Глусманом.  «29 июня 2019», – раскрыла она дату свадьбы. Посмотреть эту публикацию в Instagram June 29th, 2019. Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 31 Дек 2019 в 4:02 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram June 29th, 2019. Публикация от Zoë […]

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