Убийство Сулеймани назвали терактом

Убийство иранского генерала Касима Сулеймани – это исключительно террористический акт со стороны США, считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«В данном случае США сами ничем не отличаются от террористов. Их агрессия совершается в целях запугивания. Американцы вообще в последнее время большие любители наносить удары. Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идет о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать», – передает слова Перенджиева «ФАН».

Он заметил, что в любой стране по уголовному кодексу преступника должны арестовать и предъявить ему обвинения, а у США должно было быть «как минимум, решение суда вместе с доказательствами того, что иранский генерал был террористом».

Перенджиев выразил мнение, что Вашингтон грубейшим образом нарушил международное право, назначив Сулеймани террористом и исполнив приговор «без суда и следствия».

«США большие любители прикрываться борьбой с терроризмом, скрывая свои преступления. Воруют нефть в Сирии под маской борьбы с терроризмом, бомбят там мирных жителей. В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны. Борьба с терроризмом со стороны США – это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключать какие-либо незаконные действия», – считает Перенджиев.

По словам эксперта, удар был нанесен по территории суверенной страны, которая не смогла себя защитить, здесь налицо двойная агрессия против Ирака, и против Ирана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что после операции США по ликвидации Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством. В демпартии США также заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

ВС США привели в повышенную боевую готовность, госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак. В Тегеране заметили, что в зоне досягаемости удара Ирана находятся 36 баз США.

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Последнее: Убийство иранского генерала Касима Сулеймани – это исключительно террористический акт со стороны США, считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. «В данном случае США сами ничем не отличаются от террористов. Их агрессия совершается в целях запугивания. Американцы вообще в последнее время большие любители наносить удары. Даже если они […]