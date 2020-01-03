Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном

Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, известный грузинский аналитик заявил, что географическое положение Грузии таково, что в случае масштабной войны в страну хлынут большие массы беженцев из Ирана.
«Мы можем стать перед угрозой гуманитарной катастрофы», – сказал он.
Кроме этого, как отметил Зураб Батиашвили, «в Грузии вместе с беженцами могут оказаться радикальные группы».
«США – наш стратегический партнер, но в то же время мы живем в регионе, где находится Иран. Начало военной конфронтации не отвечает интересам Грузии», – подчеркнул эксперт.
Говоря о возможном потоке беженцев из Ирана, аналитик отметил, что «официально Грузия может отказаться их принимать, но в реальности наша страна не может на 100% обеспечить охрану своих границ».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США и Иран оказались на пороге войны.
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