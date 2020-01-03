Цены на нефть резко выросли после атаки США на аэропорт Багдада

Цены на нефть существенно выросли после новостей о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. Об этом свидетельствует ход торгов углеводородами.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже к 14:00 мск достигала $69,26 за баррель. Это на $3,01 (4,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи дорожали до $63,85 за баррель (на $2,67, что составляет 4,36%).

Напомним, глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

По данным источников АР, Сулеймани прибыл в Багдад либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие, среди которых был

По информации агентства, гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже обещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

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Последнее: Цены на нефть существенно выросли после новостей о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. Об этом свидетельствует ход торгов углеводородами. Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже к 14:00 мск достигала $69,26 за баррель. Это на $3,01 (4,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на […]