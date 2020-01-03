Президент Польши отказался от поездки на крупнейший форум памяти Холокоста из-за присутствия Путина

Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле из-за присутствия на нем Владимира Путина. Об этом сообщает польскя Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники в Варшаве.

Дуда и Путин были в числе приглашенных на мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом году форум состоится 22–23 января.

По информации издания, изначально польский президент принял приглашение, однако отказался от поездки после антипольских заявлений Путина.

Напомним, во время последней пресс-конференции Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами.

«Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» — сказал Путин.

В действительности Путин транслировал ложное утверждение, которое любят повторять российские СМИ. В действительности же руководство Польши во главе с президентом Игнацием Мосцицким после нападения Германии оставалось в восточной части страны, не оккупированной Германией, и покинуло страну, перейдя границу с Румынией, лишь после вторжения советских войск, в ночь с 17 на 18 сентября 1939 года. (Это было не единственной ложью Путина во время пресс-конференции The Insider подробно разбирал это в материале «Рождественские сказки»).

После этого заявления в министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма». Позже российский посол Сергей Андреев бы вызван в министерство иностранных дел Польши, ему выразили протест.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Китайские эпидемиологи продолжают устанавливать возбудитель и причины неизвестной формы пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй). Случаев передачи болезни от человека к человеку не обнаружено. В заявлении властей говорится, что «возбудитель и причина заболевания устанавливаются (в том числе поиском нуклеиновых кислот и культивированием вируса)», на данный момент «уже исключены грипп, […]