Дуда отказался приезжать в Израиль из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда не принял приглашение на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Иерусалиме, так как главным гостем там будет президент РФ Владимир Путин, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Одной из главных причин называет тот факт, что Путин должен быть «главным гостем» мероприятия.
Кроме того, мероприятие организовано при участии главы МИД Израиля Исраэля Каца, который в прошлом году говорил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».
Торжества в Израиле в Польше считают альтернативой празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое состоится в Освенциме в Международный день памяти жертв холокоста 27 января.
Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. На него в 2020 году приедут президенты Франции, Германии и Италии.
В ноябре сообщалось, что Польша заняла первое место в рейтинге европейских стран по уровню антисемитских настроений – они возросли до 48%.
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Последнее: Президент Польши Анджей Дуда не принял приглашение на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Иерусалиме, так как главным гостем там будет президент РФ Владимир Путин, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. «Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», – […]
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