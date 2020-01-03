Тодоренко похвасталась растяжкой

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

На снимке телеведущая позирует, забросив ногу на его плечо.

«Влад Топалов, ты мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное, 2020-й будет годом спорта. Может, стану мастером спорта по шпагату», – написала она

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@vladtopalovofficial , ты — мой мотиватор * . Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку * Наверное 2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату * #регинатодоренко #регинапутешественница #семейныебуднитт

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Янв 2020 в 10:38 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Телеведущая стала широко известна после работы в тревел-шоу «Орел и решка». Она вела проект с Колей Сергой, позже – с Лесей Никитюк.

5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова, с которым оформила отношения 25 октября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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