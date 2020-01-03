Украина в 2019 году транспортировала в Европу на 3% российского газа больше, чем в 2018-м

В 2019 году через украинскую территорию было транспортировано в страны Европы больше газа, чем в предыдущем году. Об этом 3 января проинформировало подразделение НАК «Нафтогаз України» компания «Укртрансгаз».
«Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 млрд м³, что больше на 3%, или на 2,8 млрд м³ по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», – сказано в сообщении.
В «Укртрансгазе» подчеркнули, что для собственных потребностей Украина не транспортирует газ из России «четвертую зиму».
17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.
9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.
17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».
24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что оператор газотранспортной системы Украины получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.
1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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