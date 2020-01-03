Мнение: Самый умный футболист

Я редко чего-то не понимаю, но прямо сейчас — как раз такой случай. Может мне кто-то объяснить, что хорошего в футболисте Фёдоре Смолове?

Говорят, что он — самый умный среди футболистов и часто читает книгу. Не знаю, какую именно, надеюсь — хорошую.

Как по мне, так это звучит примерно следующим образом: в палате 6 психбольницы Электростали, где лежат умственно дебиловатые идиоты и пускают в потолок пузырями сопли, пациент Фёдор кидается на санитаров реже других.



Фото: Соцсети

Нет, ну а для вас определение «самый умный футболист» звучит как-то иначе?

Так вот, допустим, что народная молва не врёт. Пусть Фёдор — не такой уж конченный идиот, как все остальные. Но лицо — вы видели его лицо? У моей собаки выражение морды было намного более умным.

Ладно, оставим интеллектуальные способности в покое. Не всем женщинам нравятся умные. И это тоже нормально, если сама умная — мужчина в этом случае будет лишь инструментом удовлетворения плоти.

После провального интервью Собчак с Бузовой, где обе дуры звонили Фёдору, я даже спросила одну общую знакомую с Фёдором — почему эти престарелые клуши текут от него?

Оказалось, что Фёдор добрый. Любовник посредственный, но парень сам по себе неплохой. Без двойного дна — хотя откуда бы ему взяться у идиота? — и вообще не подлый, не конфликтный, короче — ни рыба, ни мясо.

Однако на Фёдора, с лёгкой руки известной красавицы, долгие годы шла охота. Охота — это когда все его хотели, хотя никто не понимал, зачем это нужно им.

И вот, пока Бузова, строящая очередные фиктивные отношения с каким-то армянским блогером, и Собчак, официально ставшая богомерзской самкой, пускают слюни на Фёдора Смолова, у него появилась девушка — 17-летняя внучка Бориса Ельцина:



Фото: Соцсети

Конечно, такие отношения, когда 30-летний дебил дерёт 17-летнюю мажорку, нельзя назвать классической педофилией. В конце концов, Мария Юмашева вполне себе половозрелая девушка и за неё есть, кому постоять.

17-летняя девчонка утёрла сопливые носы медийных куриц. Лошадь вокруг конём скакала, асексуальная Бузова предлагала своё тело Буратино и готова была приплатить сама. А придурковатый на вид Фёдор Смолов после известной красавицы, стал встречаться с одной из богатейших наследниц страны.

Я искренне не понимаю, что находят в Смолове бабы. Потасканный, неумный, футболист — никакой.

Или всё-таки тут действует принцип, что на безрыбье сойдёт и Смолов — неужели и в самом деле в полусветской тусовке есть только Виторганы, Цыпкины, на фоне которых даже клинический идиот — неплохой вариант?

Маше Юмашевой я советую скорее вернуться в Англию и искать мужчину мечты всё-таки там. Впрочем, не исключено, что девочка просто глумится над насекомыми из тусовки, показывая своё превосходство над ними.

А вы как оцениваете Фёдора Смолова? Если вам что-то нравится в нём, то что?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Я редко чего-то не понимаю, но прямо сейчас — как раз такой случай. Может мне кто-то объяснить, что хорошего в футболисте Фёдоре Смолове? Говорят, что он — самый умный среди футболистов и часто читает книгу. Не знаю, какую именно, надеюсь — хорошую. Как по мне, так это звучит примерно следующим образом: в палате 6 психбольницы […]