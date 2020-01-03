В Иране назвали число находящихся «на расстоянии выстрела» баз США

В зоне досягаемости Ирана находятся 36 баз США, сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.
Зульнур заявил, что если США «возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.
Он добавил, что «на расстоянии выстрела» находятся 36 американских баз, ближайшая из которых в Бахрейне.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после операции США по ликвидации Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.
Между тем ВС США привели в повышенную боевую готовность, а госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак.
В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.
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Последнее: В зоне досягаемости Ирана находятся 36 баз США, сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара. Зульнур заявил, что если США «возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку […]
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