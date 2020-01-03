В Иране назначили преемника погибшему Сулеймани

03.01.2020, 14:30, Новости дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил на пост главы элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал-майора Исмаила Каани. Об этом сообщает агентство IRNA.

До гибели командира подразделения Касема Сулеймани Каани занимал должность его заместителя.

По словам Хаменеи, с назначением нового главы задачи подразделения «Аль-Кудс» останутся неизменными.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

Вместе с Сулеймани могли погибнуть до 11 человек.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Из-за его убийства выросли цены на нефть и золото.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил на пост главы элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал-майора Исмаила Каани. Об этом сообщает агентство IRNA. До гибели командира подразделения Касема Сулеймани Каани занимал должность его заместителя. По словам Хаменеи, с назначением нового главы задачи подразделения «Аль-Кудс» останутся неизменными. 3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем […]

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