Бондарчука заподозрили в намерении обидеть русских фильмом «Вторжение»

В новом фильме «Вторжение» режиссер Федор Бондарчук постарался обидеть русских, предположил обозреватель Егор Холмогоров.

«Исправлены все ошибки «Притяжения», кроме главной – инстинктивной неприязни к русским и желания уехать отсюда любой ценой», – приводит «Царьград» слова Холмогорова.

Он считает, что именно это «главный сбой» в фильме при всей его эпичности и почти отсутствующих «осечках». По мнению Холмогорова, создается ощущение, что Бондарчук постарался в новой картине «обидеть русских».

«Тут-то система извинений за прошлый фильм, выстроенная Бондарчуком, дает сбой. Оказывается, возможно избавиться от любой слабости, кроме одной – вшитой, видимо, куда-то глубоко в подсознание русофобии и ксенофилии, на которую режиссер раз за разом ухитряется получать огромные куски от бюджета «военно-патриотической пропаганды», – полагает Холмогоров.

Критик отмечает, что в финале фильма разрешает «любовный треугольник», появившийся еще в «Притяжении».

«Герои, с которыми проассоциирует себя прежде всего обычный русский парень, оказываются лишь пешками, жертвенными козлами, для того чтобы состоялся «священный брак» потомственной мажорки с пришельцем. Унаследованный от «Притяжения» любовный треугольник: Юля, дочь генерала, – народный гопник Артем – гламурный иностранец/инопланетянин Харитон/Хэкон – разрешается во «Вторжении» вполне в духе патриотизма заграницы», – сообщил он.

В то же время Холмогоров отметил, что «продвижение российской военной мощи сделано на совесть».

Фильм «Вторжение» вышел на экраны 1 января 2020 года. Это продолжение фильма «Притяжение».

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