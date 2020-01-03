Мнение: Зачем русские любят оливье?

Шалом алейхем! А скажите, почему вы так любите оливье? Как Новый год, то айзэн бэтон оливье кругом упоминается. Мы вот с мамой как-то пробовали сделать, вообще не цимес, мне одни только огурцы с майонезом в нём не понравились. А вам самим что в нём нравится? Спасибо.

Источник: Достало

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