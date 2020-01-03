WSJ — перед введением войск в Ливию Турция хочет скоординировать действия с Россией

Турецкий парламент проголосовал за введение войск в Ливию в поддержку официального правительства, а Эрдоган обсудит с Путиным план действий, чтобы обеспечить безопасность гражданам обеих стран, пишет The Wall Street Journal. В то время как США опасаются усиления влияния Турции в Северной Африке, Турция, как и Россия, считает этот регион стратегически важным и хочет продолжить партнёрские отношения с Москвой.



Reuters

Парламент Турции разрешил правительству продолжить свою наступательную политику в Средиземноморском регионе и перебросить войска в Ливию, однако перед этим Эрдоган хочет скоординировать действия с Россией, пишет The Wall Street Journal. В Соединённых Штатах решение парламента вызвало опасения, что богатая нефтью страна станет ареной марионеточной войны.

Как рассказывает издание, в четверг на внеочередном заседании парламента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил на наступивший год полную свободу действий по развёртыванию в Ливии турецких войск. Ранее Анкара уже активизировалась на Ближнем Востоке после введения в октябре своих войск в северо-восточную Сирию, чтобы отбросить курдов, пользующихся поддержкой США, подальше от турецкой границы. Также Эрдоган пригрозил прибегнуть к военным действиям, чтобы отстоять притязания Турции на морские месторождения нефти и природного газа вокруг непризнанного Анкарой Кипра и противостоять попыткам таких стран, как Греция и Израиль, добывать эти энергетические ресурсы.

В Ливии Эрдоган обещал помочь правительству, созданному при поддержке ООН по договору от 2015 года, отразить атаки влиятельного военачальника. Для этого Анкара собирается увеличить поставки оружия и, возможно, послать в страну свои войска. Такой план вызывает беспокойство у Вашингтона, который не определился, какую сторону поддерживает в Ливии. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, в четверг во время телефонного разговора с Эрдоганом Трап заявил, что «иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии».

Твёрдо выступая на стороне официального правительства, Турция опасается, что её втянут в марионеточную войну с Россией в Ливии, отмечает американская газета. Хотя Москва признала власть в Триполи, она оказывает поддержку её сопернику, Халифе Хафтару. И Турция, и РФ считают Ливию стратегически важным направлением для распространения своего влияния, к тому же здесь Анкара противостоит монархиям Персидского залива, которые поддержали Хафтара.



Эрдоган заявил, что обсудит любое возможное размещение войск в Ливии с Владимиром Путиным в среду, когда тот приедет в Стамбул с официальным визитом. Согласно некоторым источникам, Турция хочет скоординировать свои действия в Ливии с Россией, чтобы обеспечить безопасность граждан обеих стран в Северной Африке, а также, возможно, убедить Москву отказаться от поддержки Хафтара.

The Wall Street Journal напоминает, что зарождающееся русско-турецкое военное партнёрство вышло на новый уровень после того, как этим летом в Турцию прибыли российские системы ПВО. США считают это вооружение серьёзной угрозой для НАТО, куда входит Турция. В октябре новый союз укрепился, когда Москва согласилась помочь Анкаре взять под контроль территории на севере Сирии, хотя две страны официально находятся по разные стороны баррикад в этом конфликте.

По словам Фёдора Лукьянова, председателя «Совета по внешней и оборонной политике», Турция и РФ скорее всего не станут координировать свои действия в Ливии. Они продолжат проводить неформальные переговоры о том, какие области находятся под чьим контролем, чтобы «минимизировать ущерб и избежать прямого столкновения».

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