BFM — Google нашёл замену врачам, которые диагностируют рак груди

В американской компании Google разработали компьютерный алгоритм, способный распознавать признаки рака груди на маммографии. Причём механизм получился столь успешным, что показал на испытаниях результат лучше, чем врачи, отмечает журналистка BFM TV.



Reuters

Google «сделал новый шаг в мир здравоохранения», пишет журналистка BFM TV. Там разработали искусственный интеллект, способный обнаружить признаки рака груди на маммографии. Как утверждают в компании, алгоритм, который задумывался как подспорье для врача, оказался так хорош, что может его заменить.

«Чтение этих снимков — задача сложная, и часто получаются ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Эти неточности могут, в свою очередь, привести к задержкам в диагностике и лечении, к ненужному для пациентов стрессу, к большой загруженности рентгенологов, которых и так недостаёт», — говорится в сообщении Google.

Над разработкой этого механизма трудились силы DeepMind — филиала Google, который занимается искусственным интеллектом, а также специалисты из британских и американских медико-исследовательских центров. Алгоритм научили находить признаки рака груди на основе 76 тыс. маммографий женщин в Великобритании и 15 тыс. женщин в США. В дальнейшем его испытали ещё на 28 тыс. британских и американских женщинах.

В итоге процент ложноположительных результатов значительно сократился. По оценке Google, искусственный интеллект показал лучшие результаты, чем человек, притом что у врачей в отличие от компьютеров, был доступ к анамнезу пациентов, например, к прошлым маммографиям, пишет BFM TV.

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