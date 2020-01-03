Федор Смолов подтвердил роман с младшей внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой

После развода с Викторией Лопыревой в 2015 году личная жизнь Федора Смолова — череда новых встреч и расставаний. Секрета из этого он не делает и каждый новый роман подтверждает снимками, на которых запечатлен с девушками, сумевшими, хоть и ненадолго, покорить непостоянное сердце футболиста московского «Локомотива». И отношения с Марией Юмашевой, младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина, исключением не стали.

О возможном романе Федора и Марии заговорили несколько недель назад — после активной переписки пары в соцсетях. А сегодня Смолов опубликовал в Instagram их первые совместные фотографии, из которых становится очевидным — новогодние каникулы они проводят вместе, а отношения их зашли дальше, чем флирт в соцсетях. На одном из снимков пара запечатлена в компании друзей и Мария обнимает футболиста, стоя в панорамном бассейне с видом на море. На другом — опубликованном в сторис — объятия становятся более интимными: девушка прижимается щекой к счастливому Федору. И кажется, разница в возрасте — избраннице 29-летнего футболиста всего 17 лет — не смущает ни одного из них.

Федор Смолов и Мария Юмашева с друзьями

Федор Смолов и Мария Юмашева

Сейчас наследница миллионного состояния Мария Юмашева учится в частной элитной школе. Девушка увлекается танцами, балетом, ранее посещала театральный кружок и брала уроки конного спорта. А кроме того, может похвастаться блестящими знаниями английского и французского, которые изучала с детства.

Что же касается Федора Смолова, то его считают одним из самых одаренных футболистов страны. В 2015 году он расстался в Викторией Лопыревой, на которой женился в 2014 году на Мальдивах. Однако по российским законам их брак не был признан официальным, а до загса влюбленные так и не дошли. Во многих интервью она подчеркивала, что Федор был не готов к семейной жизни. Тем не менее расстались они на дружеской ноте.

В недавнем интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи» Виктория рассказывала, что бывший супруг очень поддержал ее в непростой период.

У нас хорошие отношения. Когда у меня происходила вся эта ситуация, мы были на телефоне, он меня поддерживал, говорил: «Успокойся, у тебя есть любимый мужчина, ребенок». Он так обрадовался, что Марк тоже Водолей, —

заявила Лопырева.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – это реакция на военные провокации со стороны Тегерана, сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. «Действия США стали реакцией на ряд военных провокаций, ответственность за которые несет Иран. Хочу напомнить о нападении на танкеры в Персидском заливе и на саудовские НПЗ. […]