Под Москвой пожар унес жизни четырех человек

03.01.2020, 14:18, Разное

В Московской области четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Подольске. В тушении участвовали 19 человек и пять единиц техники.

По данным телеканала «360», среди погибших числятся дети. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку.



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