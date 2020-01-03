Под Москвой пожар унес жизни четырех человек

В Московской области четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Подольске. В тушении участвовали 19 человек и пять единиц техники.
По данным телеканала «360», среди погибших числятся дети. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку.
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