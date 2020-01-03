Боевики на Донбассе стали чаще открывать огонь по своим позициям – украинская разведка

Среди боевиков на Донбассе участились случаи открытия огня по собственным позициям. Об этом 3 января проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.
«В подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям, (так называемого «дружественного огня»), в частности, в полосе ответственности «11-го отдельного мотострелкового полка», «1-й отдельной мотострелковой бригады» и «4-й отдельной мотострелковой бригады». Открытие «дружественного огня» противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерным употреблением спиртных напитков личным составом», – сказано в сообщении.
По данным разведки, созданные боевиками «группы контроля» учитывают подобные обстрелы как «обстрелы со стороны Объединенных сил».
«Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет якобы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил», – объяснили в Минобороны.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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