Мнение: 3 шага до Большого Взрыва

Убийство лидера уровня Сулеймани это не рядовое событие. Вслед за ним можно ожидать резкое усиление шиитских высуплений во всех странах как шиитского распространения, так и в Европе.
1. США убили Сулеймани, заявив о террористическом характере КСИР. В их версии — легальная цель, в версии Ирана — посягательство на жизнь государственного деятеля высокого ранга. Это уже повод к войне.
2. Иран ответит. Скорее всего обстрелом баз, может быть чем-то еще. США это выдаст как "Иран — государство поддерживающего терроризм".
3. США в ответ на п.2 наносят ракетный удар по объектам на территории Ирана. Это железный повод к войне.
4 Третий шаг. Собственно сама война.
Не хотелось бы, но практически неизбежно.
Ситуация за несколько дней очень серьезно раскрутилась и стороны резко повысили ставки. В принципе до большой войны три шага. Вот только к такой большой войне США не готовы.
Источник: Конт
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