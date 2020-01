В мире: США и Иран оказались на пороге войны

В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Хаменеи, который объявил в стране трехдневный траур, «месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников».

О предстоящем возмездии также говорил экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи. «Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», – пригрозил Резаи.

Генерал-лейтенант Касем Сулеймани и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, который пригласил высокопоставленного военного в Багдад, были убиты в момент, когда колонна автомобилей двинулась из столичного аэропорта. Американская авиация выпустила не менее четырех ракет по двум машинам кортежа. В момент удара автомобили находились возле грузового терминала. Другие ракеты попали в военные объекты иракской армии и международной коалиции.

Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли не менее 10 человек, которые тоже находились в кортеже. В основном это охранники. Момент ракетного удара был запечатлен очевидцами.

Через несколько часов после появления известий об убийстве Сулеймани Али Хаменеи назначил вместо него бригадного генерала Эсмаила Каани, «который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны)».

Однако гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров назвал Сулеймани масштабной и легендарной личностью, заменить которую «абсолютно невозможно». Политолог считает произошедшее «самым ярким актом международного терроризма со стороны США». «В военных структурах Ирана нет личности такого гигантского масштаба. Сулеймани был очень начитанным человеком, философом. Особенно привлекательными были его гуманитарные взгляды

Его никак нельзя назвать террористом. Он самый настоящий миротворец мирового масштаба»,

– сказал Сафаров газете ВЗГЛЯД.

Собеседник считает, что теперь генерал будет считаться в Иране самым главным шахидом, его возведут в ранг современного пророка, потому что он был «самым ярким и авторитетным человеком не только в Иране, но и других странах Ближнего Востока, где есть проиранские настроения». «Сулеймани был неким балансом на Ближнем Востоке. Он всегда старался не допустить большой крови», – напомнил эксперт.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов назвал Сулеймани незаурядной личностью и крупным организатором. «Он был лидером наиболее консервативных сил в иранской элите. Ликвидация Сулеймани – это эффектный способ послать сигнал всем: демократам, которые обвиняли Трампа в бездействии, и американским партнерам на Ближнем Востоке, прежде всего в Заливе, о том, что «мы о вас не забыли». Это сигнал Ирану, что любая эскалация со стороны Тегерана, тем более если под угрозу будет поставлена жизнь американцев, как это было на днях в Багдаде, страна столкнется с серьезным отпором. И как сказал сам Трамп, это сигнал иракцам: есть надежда, что удастся немножко сократить иранское влияние в Ираке», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Батальон «Аль-Кудс» – одна из наиболее боеспособных частей КСИР, активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Эффективность спецподразделения во многом определялась способностями Сулеймани. Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») – коалиция шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против боевиков «Исламского государства».

Ответственность за спецоперацию взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ открыть огонь отдал президент США Дональд Трамп, который затем на своей странице в Twitter без каких-либо пояснений опубликовал фото американского флага.

В Пентагоне напомнили, что Сулеймани входил в американский список иностранных террористов. В ведомстве утверждают, что иранский генерал якобы «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». Кроме того, Сулеймани «одобрил нападение на посольство США в Багдаде».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство аль-Мухандиса. В пятницу Помпео заявил в Twitter, что иракцы радуются убийству Сулеймани. «Иракцы – иракцы! – танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», – написал Помпео.

В то же время Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за возросшей напряженности в стране. В заявлении американского посольства в Ираке говорится, что «граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным» или направиться в другие страны сухопутным путем.

Политические противники Трампа из Демпартии США заявили, что из-за убийства в регионе вспыхнет война. Конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.

Отметим, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 29 декабря после ракетного авиаудара США по союзникам президента Сирии Башара Асада в Ираке. Вслед за этим 31 декабря сотни демонстрантов начали штурмовать посольство США в Багдаде, начался пожар. В итоге американский посол «покинул Ирак в неизвестном направлении». Трамп заявил, что за этим нападением стоит Иран и пообещал наказать Тегеран. В ответ Иран пригрозил «нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам».

Раджаб Сафаров убежден, что

теперь Трамп «до конца своих дней будет страшно бояться за свою жизнь», потому что распоряжением ликвидировать Сулеймани «он возвел Америку в ранг непримиримого врага иранского народа

и показал, что для США не существует никаких законов международного права». «Я знаю, что уже десятки групп готовы лично отомстить господину Трампу. Они не успокоятся, пока не достигнут своей цели. В Америке сейчас спят, и Трамп чувствует себя героем, потому что он ликвидировал самого известного генерала на Ближнем Востоке. Но эта бравада закончится в течение ближайших часов или максимум дней», – уверен Сафаров.

По его словам, теперь под большим вопросом не только региональная, но и мировая безопасность. «Если раньше с недоверием и ненавистью на США смотрела только часть населения Ирана, то сейчас это общенациональное презрение. Теперь перед иранским правительством появилась проблема, как управлять этим народным цунами, которое может вызвать хаотичную реакцию по всем направлениям и процесс окажется неконтролируемым», – предупредил Сафаров.

Эксперт считает, что мир оказался на пороге большой войны и появилась угроза начала большого кровопролития на Ближнем Востоке. В качестве возмездия Иран может нанести удар по Израилю, «который снабжал американцев сведениями о местонахождении проиранских сил в Ираке» или по нефтеносным артериям Персидского залива. На фоне этих предложений мировые цены на нефть уже взлетели на 4%. Также Тегеран может наказать «пособников США в лице арабских стран Персидского залива» или напасть на военные базы США в Ираке, Сирии и Афганистане. «Это будет долгосрочный ответ. США будет очень сложно удержаться в регионе и помогать странам Персидского залива, поскольку видно, что сейчас все они стоят на ушах и с дрожью в голосе ждут ответной реакции Ирана. В этот процесс могут быть вовлечены многие государства и даже разные регионы», – прогнозирует Сафаров.

В Москве назвали убийство Сулеймани авантюрным шагом, который способен привести к росту напряженности во всем регионе. Как заявили российском министерстве иностранных дел, генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана». «Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», – добавили в МИД.

В том, что США ожидает возмездие, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В разговоре с РИА «Новости» сенатор заявил, что гибель Сулеймани представляет собой «наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев» за нападение на посольство США Багдаде в конце декабря прошлого года. «И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать», – полагает Косачев.

Сафаров убежден, что РФ должна самым резким образом осудить убийство Сулеймани и вступить в срочный контакт с иранским руководством, чтобы попытаться смягчить ответную реакцию Тегерана и не допустить развитие событий по самому худшему сценарию. «Как член Совбеза ООН РФ должна отреагировать на этот вопиющий факт международного терроризма», – считает Раджаб Сафаров.

Андрей Кортунов убежден, что Трампу не нужен военный конфликт с Ираном, потому что «по своей личной философии он против войн». «Втягивание в серьезную войну с Ираном накануне президентских выборов – это подарок демократам. Такая война не может быть короткой, это неизбежные крупные потери. Иран – мощная региональная держава, которая давно готовится к такой войне. Рассчитывать на легкую победу не приходится», – сказал Кортунов.

Политолог предположил, что на решение президента ликвидировать Сулеймани повлияло демонстративное проявление силы, которое на Западе приписывают Ирану. Прежде всего это серия нападений на танкеры в Оманском заливе и удары хуситов по нефтеперегонным объектам Саудовской Аравии. «Иран, конечно, отрицает свою причастность. РФ тоже не подтверждает этого, но на Западе есть убеждение, что либо иранцы сделали это непосредственно, либо это действуют какие-то проиранские силы, то есть Тегеран несет ответственность за эти случаи. И Трамп на все это реагировал только политическими методами. Звучали осуждения, произошло усиление санкционного давления на Иран, но оппозиция укоряла президента за то, что он не готов дать отпор. Трампа также критиковали консервативные монархии Персидского залива, задаваясь вопросом, в чем заключаются американские гарантии безопасности? То есть Трампу нужно было продемонстрировать жесткость», – полагает Кортунов.

Собеседник признает, что Иран располагает множеством инструментов для ответа на убийство Сулеймани, но «большинство из них вряд ли позволяет дотянуться до США». «Но затронуть американских союзников, конечно, можно с территории Йемена. Под ударом могут оказаться Саудовская Аравия и ОАЭ. Это можно сделать с территории Южного Ливана, которую контролирует «Хезболла» и тогда под ударом оказывается Израиль. Объектами нападения могут оказаться остающиеся пока на территории Ирака и Сирии американские военные. Здесь могут быть какие-то «сюрпризы». Но Иран, как и Трамп, не заинтересован в крупной войне. Все-таки до серьезной эскалации дело не дойдет», – подытожил Андрей Кортунов.

