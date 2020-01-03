Политолог Гаспарян поздравил украинцев с «изящным кидком» от Зеленского

03.01.2020, 14:12, Новости дня

Российский политолог Армен Гаспарян заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, выполнив одно из предвыборных обещаний, на самом деле «элегантно обманул» украинцев.

«Забыл за новогодьем поздравить украинцев с закономерным изящным кидком их Зеленским», – написал он в своем Telegram.

Он напомнил, что с 1 января депутаты Рады могут быть привлечены к уголовной ответственности – это обещал сделать Зеленский в ходе предвыборной кампании. Однако, заметил политолог, партия «Слуга народа» сохранила важную норму, «которая легко блокирует новый закон».

«Согласие на следственные действия в отношении парламентария дает генеральный прокурор. Он, как не очень сложно догадаться, человек Зеленского. То есть, о полноценном снятии неприкосновенности речь уже не идет», – заметил Гаспарян.

По его словам, украинцы снова «не стали вдаваться в детали закона».

«И продолжают радоваться. Хотя, повторяю, их элегантно обманули», – считает политолог.

Отметим, что Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности в сентябре. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.



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