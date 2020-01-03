В Украине от осложнений после гриппа умер мужчина

3 января Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил в Facebook о смерти мужчины от осложнений гриппа.

«Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер», – сообщили в пресс-службе.

В Центре добавили, что всего с начала эпидсезона, который стартовал 1 октября, были госпитализированы более 53,5 тыс. человек, из них 79% дети. С начала октября 2019 года против гриппа вакцинировано около 227,4 тыс. человек.

«Лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания», – подчеркнули в пресс-службе.

Від ускладнень грипу померла людинаЧоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А… Posted by Центр громадського здоров’я України on Reede, 3. jaanuar 2020

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидается в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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