В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова заявила, что мир столкнулся «с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица, без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой», передает РИА «Новости».

«Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость», – подчеркнула дипломат.

Она указала, что американские военные действовали «по указке» политиков, и это «нужно всем это помнить и понимать».

«У американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный», – отметила Захарова.

Представитель МИД сообщила также, что убийство Сулеймани будет обсуждаться в пятницу в СБ ООН, но формат пока еще не известен.

Она отметила, что проект американского заявления по атакам на посольство США в Багдаде был направлен ранее на рассмотрение в СБ ООН, но Вашингтон нанес удар по Ираку без обсуждения этого вопроса и принятия какого-либо решения международным сообществом.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва «с тревогой» восприняла информацию об убийстве иранского генерала, так как данный шаг Вашингтона «чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности».

«Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», – отметили в российском ведомстве.

Между тем ВС США привели в повышенную боевую готовность, госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак. В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

Верховный лидер Ирана назначил нового командующего «Кудс».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Транзит российской нефти в Европу через Украину идет планово, заявили в «Укртранснафте», комментируя прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии. «Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки», – передает РИА «Новости». Представитель компании PERN – польского оператора нефтепровода «Дружба» – также сообщил, что […]