Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

Теледива призналась, что поехать на тренировку ее уговорил

муж. Регина Тодоренко поблагодарила Влада Топалова за отличную мотивацию.

«Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня

в зал на тренировку 🙈😂 Наверное

2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату😆

(здесь

и

далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.), – написала она в личном «Инстаграм».

Также

Регина опубликовала свежий снимок. Она и ее супруг запечатлены во время

растяжки. Тодоренко закинула ногу на плечо Топалову, продемонстрировав отличный

шпагат.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Янв 2020 в 10:38 PST

Поклонники

поддержали звездную пару в стремлении быть здоровыми и красивыми. Также Регине

Тодоренко предложили в качестве наставника балерину Анастасию Волочкову. По словам

интернет-обывателей, танцовщица – королева шпагата.

«Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные🌷», «Вы так похожи 😊прям одно лицо», «Волочкова

мастер шпагата 👾», «А мы валяемся) ведь завтра начинается рабочая неделя …»,

«Наверное кто-то много оливье съел)))))», «Ниша занята Волочковой😂», «Ты так тянешься, что на

самом деле я сомниваюсь, что это он потащил вас в зал 😃», – писали подписчики Регины Тодоренко.

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