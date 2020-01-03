Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

Теледива призналась, что поехать на тренировку ее уговорил
муж. Регина Тодоренко поблагодарила Влада Топалова за отличную мотивацию.
«Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня
в зал на тренировку 🙈😂 Наверное
2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату😆
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.), – написала она в личном «Инстаграм».
Также
Регина опубликовала свежий снимок. Она и ее супруг запечатлены во время
растяжки. Тодоренко закинула ногу на плечо Топалову, продемонстрировав отличный
шпагат.
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Поклонники
поддержали звездную пару в стремлении быть здоровыми и красивыми. Также Регине
Тодоренко предложили в качестве наставника балерину Анастасию Волочкову. По словам
интернет-обывателей, танцовщица – королева шпагата.
«Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные🌷», «Вы так похожи 😊прям одно лицо», «Волочкова
мастер шпагата 👾», «А мы валяемся) ведь завтра начинается рабочая неделя …»,
«Наверное кто-то много оливье съел)))))», «Ниша занята Волочковой😂», «Ты так тянешься, что на
самом деле я сомниваюсь, что это он потащил вас в зал 😃», – писали подписчики Регины Тодоренко.
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