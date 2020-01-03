Варшава обнаружила в споре с ЕС о польской судебной реформе «руку Кремля»

Президентский дворец Польши выступает за отмену визита спикера сената страны Томаша Гродского в Брюссель из-за «руки Кремля» в споре о польской судебной реформе, сообщил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
«Я выражаю твердое ожидание, что Томаш Гродзкий отменит свой визит в Брюссель», – передает слова Щерского РИА «Новости».
Гродский собирался встретиться в Брюсселе с заместителем главы Еврокомиссии Верой Юровой и поговорить о проблемах реформы судебной системы в Польше.
Щерский заявил, что согласен с тезисами оппозиции о том, что президент РФ Владимир Путин якобы добивается «изоляции, разрушения имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе».
«Поэтому я хочу сказать, что выражаю твердое ожидание, что спикер Гродзкий отменит свой визит в Брюссель», – подчеркнул он.
У главы канцелярии президента спросили, соответствует ли это мнению польского лидера Анджея Дуды, на что тот подтвердил: «Да, это очень четкое ожидание с нашей стороны».
Напомним, в 2017 году в Польше приняли спорные законы о судебной реформе, хотя до этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру, обвинив Варшаву в нарушении фундаментального принципа независимости. Европарламент поддержал это решение. Затем Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы.
В декабре Верховный суд Польши допустил выход страны из ЕС из-за реформы.
Напомним также, в декабре Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
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