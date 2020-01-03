Пентагон объявил об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани

США объявили об убийстве в Ираке одного из влиятельных иранских генералов Касема Сулеймани. Он погиб в результате авиаудара неподалеку от аэропорта Багдада, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был нанесен по приказу американского президента Дональда Трампа. Кроме того, в результате атаки погибли еще одиннадцать человек, среди которых заместитель начальника иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис. США обвиняли его в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Сулеймани и его подразделение «Кудс» были ответственны за гибель сотен американских военнослужащих и ранение тысяч других», — говорится в сообщении Пентагона.

В Иране назвали убийство генерала актом международного терроризма со стороны США, в стране объявлен трехдневный траур. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» за смерть иранского командира. МИД РФ считает убийство Сулеймани авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

По данным Reuters, Сулеймани неоднократно ездил в Москву в обход международного запрета на выезд для участия в переговорах с российским военным и политическим руководством о поставках вооружения, в том числе, зенитно-ракетных комплексов С-300.

«Кудс» — одна из элитных частей Корпуса стражей исламской революции. Его бойцы принимают участие в военных конфликтах за пределами Ирана, в том числе, в Сирии и Ираке. В США «Кудс» считают террористической организацией. Сам корпус действует отдельно от вооруженных сил Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру страны.

Источник: Новая газета

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