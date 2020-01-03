Мнение: Где в России живут дольше, рост акцизов и органическая еда

1. На заставке к посту – карта средней продолжительности жизни женщин по городам и районам России, опубликованная на ресурсе OurCountryInData. Данные за 2008-2012 год, то есть устаревшие – с тех пор продолжительность жизнь в России выросла на 4 года. Однако региональные различия, вероятно, сильно сгладиться не успели. Почему же в одних местах в нашей огромной стране люди живут гораздо дольше, чем в других?

https://ourcountryindata.ru/smertnost-po-rajonam-gorodam/

Вот что пишут об этом авторы OurCountryInData:

В наиболее благополучных районах живут как поляки, в наименее благополучных — как индианки и южноафриканцы. В абсолютных числах разрыв между этими группами — 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

Где дольше живут женщины — там дольше живут и мужчины, и наоборот. То есть это не причинно-следственная связь, а взаимная корреляция.

Почему?

Есть подозрение, что люди живут дольше ровно в тех же самых районах, где есть хоть какое-то экономическое развитие. Это технически непросто доказать — и этого тезиса, подчеркну, нет в исследовании — но кажется, что это очевидно доказывает порайонная карта внутренней миграции, и отчасти подтверждает исследование ВГП и смертности по городам-миллионникам.

Логика в этом утверждении есть – в больших городах и более экономически развитых районах у людей есть работа, они меньше пьют и имеют лучший доступ к медицине.

Можно также посмотреть на эту карту с другого конца — где самая низкая продолжительность жизни. Как видно, это Восточная Сибирь, Дальний Восток и некоторые регионы/районы на Европейском Севере России.

Не исключено, что такое распределение связано не только с экономикой. В Сибири и на Севере много представителей коренных народов (или смешанных браков с ними), у которых гораздо ниже врождённая толерантность к алкоголю, алкоголь для них яд.

Также играет роль культурная составляющая. В Татарстане продолжительность жизни заметно выше – возможно, из-за того, что пьют там меньше. Тот же фактор имеет место в республиках Северного Кавказа, которые в исследование не попали, однако известно, что там продолжительность жизни довольно высока, а в Ингушетии вообще является рекордной в России:

http://kukuhen.olegmakarenko.ru/

2. Наше правительство бережёт нас доступными ему способами. С начала года выросла стоимость алкоголя и табака:

https://ria.ru/20200101/1563055778.html

Закон о повышении акцизов на вино был принят и подписан президентом в сентябре. Новая величина акцизов установлена на уровне 31 рубля за литр вина (в 2021 году вырастет до 32 рублей, в 2022-м — до 33), 40 рублей за литр игристого вина (в 2021 году — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля). Сейчас величина акцизов равняется 18 и 36 рублям за литр соответственно.

Акцизы на напитки крепостью выше 40 градусов выросли до 544 рублей за литр вместо прежних 523.

Акцизы на табачные изделия выросли на четыре процента — до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости. Последняя исчисляется исходя из розничной цены.

Также выросли акцизы на электронные сигареты и системы нагревания табака — до 50 рублей за штуку. Жидкости для них теперь облагаются налогом в размере 13 рублей за миллилитр.

3. Также с 1 января в России так называемая органическая еда действительно будет органической едой:

https://lenta.ru/news/2020/01/01/org/

В России вступил в силу закон об органической продукции питания, устанавливающий стандарты для производителей и продавцов. Его авторы утвердили отличия органической еды от неорганической.

Документ был принят в августе 2018 года, однако участникам рынка был предоставлен переходный период до начала 2020 года. Согласно ему, органической считается продукция, произведённая без применения пестицидов, удобрений, антибиотиков и стимуляторов роста для животных.

Также определяется, что органическая продукция не может производиться, храниться и перевозиться вместе с неорганической. Производители могут добровольно сертифицировать свою продукцию для установления её соответствия национальным и международным стандартам.

Созданный в рамках закона единый государственный реестр производителей органической продукции будет вести Минсельхоз.

Интересно, много ли уже в России людей, которым это важно? Тех, кто будет готов читать ценники в магазинах на предмет натуральности еды и платить на кассе дополнительные деньги за эту натуральность?

Источник: Место для дискуссий

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