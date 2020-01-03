Опубликован список продающих некачественное топливо АЗС

03.01.2020, 13:44, Новости дня

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения – всего в перечне 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.

Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В числе наиболее распространенных нарушений – несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

Водителям рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее была создана карта качества топлива в России.



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