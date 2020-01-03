Опубликован список продающих некачественное топливо АЗС

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения – всего в перечне 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.

Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В числе наиболее распространенных нарушений – несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

Водителям рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее была создана карта качества топлива в России.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бориспольская гродская прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между бывшим народным депутатом, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и нынешним нардепом от фракции «Слуга народу» Андреем Герусом. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киевской области. «По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано, что собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, и […]